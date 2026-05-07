Il Graphic Journalism vince il Premio Pulitzer
Il premio Pulitzer per il giornalismo visivo è stato assegnato a un progetto di graphic journalism, riconoscendo il valore di un lavoro che combina immagini e narrazione scritta. La decisione è stata annunciata questa mattina, attirando l’attenzione di professionisti e pubblico. La vittoria rappresenta un nuovo riconoscimento per il settore, che si avvale di strumenti visivi per raccontare notizie di attualità e approfondimenti.
Il mondo dell’informazione ha celebrato oggi un nuovo capitolo nella storia della comunicazione visiva. Il Premio Pulitzer 2026, il riconoscimento più prestigioso del giornalismo mondiale, è stato assegnato ad Anand RK (Anand Radhakrishnan) per la categoria “Illustrated Reporting and Commentary”. L’opera premiata, intitolata trAPPed e pubblicata da Bloomberg, rappresenta un vertice assoluto di quella che oggi viene definita “inchiesta disegnata”, capace di trasformare dati e testimonianze in un’esperienza emotiva travolgente. Il cuore pulsante di trAPPed è l’inchiesta giornalistica condotta da Suparna Sharma e Natalie Obiko Pearson. Il fumetto narra la drammatica esperienza di Ruchika Tandon, una neurologa indiana che si è ritrovata prigioniera all’interno della propria abitazione, vittima di un “arresto digitale”.🔗 Leggi su Newsagent.it
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