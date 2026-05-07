Il Graphic Journalism vince il Premio Pulitzer

Il premio Pulitzer per il giornalismo visivo è stato assegnato a un progetto di graphic journalism, riconoscendo il valore di un lavoro che combina immagini e narrazione scritta. La decisione è stata annunciata questa mattina, attirando l’attenzione di professionisti e pubblico. La vittoria rappresenta un nuovo riconoscimento per il settore, che si avvale di strumenti visivi per raccontare notizie di attualità e approfondimenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il mondo dell’informazione ha celebrato oggi un nuovo capitolo nella storia della comunicazione visiva. Il Premio Pulitzer 2026, il riconoscimento più prestigioso del giornalismo mondiale, è stato assegnato ad Anand RK (Anand Radhakrishnan) per la categoria “Illustrated Reporting and Commentary”. L’opera premiata, intitolata trAPPed e pubblicata da Bloomberg, rappresenta un vertice assoluto di quella che oggi viene definita “inchiesta disegnata”, capace di trasformare dati e testimonianze in un’esperienza emotiva travolgente. Il cuore pulsante di trAPPed è l’inchiesta giornalistica condotta da Suparna Sharma e Natalie Obiko Pearson. Il fumetto narra la drammatica esperienza di Ruchika Tandon, una neurologa indiana che si è ritrovata prigioniera all’interno della propria abitazione, vittima di un “arresto digitale”.🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Il Graphic Journalism vince il Premio Pulitzer Notizie correlate Premio Pulitzer 2026, il giornalismo torna a sfidare il potereIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. L’OLIMPO LETTERARIO: Premio PulitzerDopo aver esplorato insieme, nella guida ai grandi premi letterari della rubrica L’Olimpo Letterario, i riconoscimenti che formano il panorama... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Athesis vince ai Digital Media Awards Europe 2026 di Wan-Ifra; XPENG P7+ vince il Red Dot Design Award 2026: design, autonomia e prezzo in Italia. A Bari torna «Oltre il Segno»: il graphic journalism diventa formazione, racconto e futuro per una nuova generazione di autoriRaccontare la realtà con il disegno, trasformare l’informazione in narrazione visiva, costruire un linguaggio capace di parlare alle nuove generazioni senza rinunciare al rigore. È da questa visione ... lagazzettadelmezzogiorno.it Cultura Pop & Grafite presentano Un Viaggio nel Mondo del Fumetto - il Graphic JournalismNuovo appuntamento con Cultura Pop & Grafite presentano Un Viaggio nel Mondo del Fumetto. Domani 16 marzo, a partire dalle 18, Cultura Pop ospiterà sul suo canale Twitch Grafite - Scuola di Fumetto, ... tomshw.it "Oltre il Segno" è il percorso professionalizzante che renderà il tuo talento un mestiere. Un programma completamente GRATUITO per 12 artist3 under 35 composto da 7 masterclass su graphic journalism e fumetto d’autore per un totale di 56h di formazione i - facebook.com facebook