Durante un controllo nel centro di Taranto, i Carabinieri hanno trovato hashish nascosto sia nell’auto che in casa di un uomo di 66 anni. L’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.

Tarantini Time Quotidiano Un controllo dei Carabinieri nel centro di Taranto si è concluso con l’arresto di un 66enne, indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio. Secondo quanto ricostruito, a insospettire i Carabinieri sarebbe stato il comportamento del conducente che, alla vista della pattuglia, avrebbe tentato di sottrarsi al controllo con alcune manovre ritenute anomale. Fermato poco dopo, il 66enne avrebbe manifestato un evidente stato di agitazione, inducendo i militari ad approfondire gli accertamenti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Hashish nascosto nell’auto e in casa, 66enne finisce ai domiciliari a Taranto

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