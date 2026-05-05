Un ragazzo di 20 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo che nella sua camera sono stati trovati quantitativi di cocaina e hashish, insieme a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. La scoperta è stata effettuata durante un controllo. L’indagine prosegue per verificare eventuali altri elementi legati alla gestione dello stupefacente.

Tarantini Time Quotidiano Aveva nascosto droga e materiale per il confezionamento delle dosi nella sua camera da letto. Un 20enne è stato arrestato dai Carabinieri al termine di un controllo antidroga eseguito con il supporto del Nucleo Cinofili di Modugno. L’operazione è scattata nella mattinata di ieri nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, il comportamento particolarmente agitato del giovane avrebbe subito attirato l’attenzione dei militari, spingendoli ad approfondire i controlli all’interno dell’abitazione. Determinante si è rivelato il fiuto dei cani antidroga, che ha consentito ai carabinieri di trovare la sostanza stupefacente nascosta in un cassetto dell’armadio della stanza del 20enne.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Cocaina e hashish nascosti in camera da letto: 20enne finisce ai domiciliari

Notizie correlate

Oltre tre etti di hashish nascosti in casa (dove è ai domiciliari), denunciato dai carabinieriA finire nei guai un 56enne residente in Valle Anzasca, accusato dai militari di detenzione illecita di sostanze stupefacenti In casa nascondeva...

Zaino in camera da letto con la droga: arrestato 20enneIeri sera i carabinieri della Stazione Napoli Stella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 20enne della zona, già noto alle...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Sedici chili di hashish nascosti a Cotignola; Non solo pane e focaccia: lo strano viavai nel panificio porta a un deposito di droga da 17 kg; Sequestro di oltre 200 grammi di droga, due arresti; Controlli in un complesso popolare nel Catanese: sequestrati oltre 4 chili di marijuana nascosti in un box auto.

Velletri. Blitz antidroga dei Carabinieri, cocaina e hashish nascosti in casa: arrestati madre e figlioVelletri, controlli antidroga dei Carabinieri ai Castelli Romani: arrestati madre e figlio, denunciato un altro familiare e segnalato un acquirente. ilquotidianodellazio.it

Giugliano, oltre 3 chili di hashish e marijuana nascosti in casa: arrestato 26enneNella mattina di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne con precdenti di polizia, anche specifici, per ... internapoli.it

In sette di loro riscontrate anche tracce di cocaina - facebook.com facebook

Nascondeva 21 kg di cocaina in auto il 39enne straniero arrestato dai Carabinieri in provincia di Milano. L’intervento ha avuto inizio lungo la SS35 “dei Giovi”, quando i militari hanno intercettato un’auto di grossa cilindrata che procedeva a velocità sostenuta. x.com