Hashish nascosto nell’armadio arrestato 36enne a Taranto

Da tarantinitime.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Taranto dopo che le forze dell'ordine hanno trovato hashish nascosto in un armadio. I controlli della Guardia di Finanza nella provincia sono continuati con l’obiettivo di contrastare traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto si è verificato durante un intervento di routine, con i militari che hanno sequestrato la droga e portato l’uomo in caserma. Nessuna informazione è stata fornita sulle eventuali responsabilità o procedimenti successivi.

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Tarantini Time Quotidiano Proseguono i controlli della Guardia di Finanza di Taranto contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti sull’intero territorio provinciale. Nella mattinata di oggi i militari del Gruppo Taranto hanno arrestato un 36enne tarantino con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è scattato nel corso di un servizio di controllo economico del territorio effettuato anche con il supporto delle unità cinofile. Secondo quanto ricostruito, il giovane fermato dai finanzieri avrebbe mostrato un evidente stato di agitazione attirando l’attenzione del cane antidroga “Yogi”, impiegato nelle attività di controllo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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