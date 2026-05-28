Hashish nascosto nell’armadio arrestato 36enne a Taranto

Notizia in breve

Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Taranto dopo che le forze dell'ordine hanno trovato hashish nascosto in un armadio. I controlli della Guardia di Finanza nella provincia sono continuati con l’obiettivo di contrastare traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto si è verificato durante un intervento di routine, con i militari che hanno sequestrato la droga e portato l’uomo in caserma. Nessuna informazione è stata fornita sulle eventuali responsabilità o procedimenti successivi.