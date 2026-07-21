Harley-Davidson pianoforti Yamaha e furgoni a 1000 euro Aste giudiziarie ecco le occasioni più curiose
All'asta giudiziaria sono stati messi in vendita furgoni a 1000 euro e pianoforti Yamaha. Tra le offerte più curiose, ci sono anche Harley-Davidson, auto sportive d’epoca e cucine. Sono disponibili inoltre macchine per cucire e carrelli da supermercato. Le aste offrono occasioni per chi cerca oggetti di vario tipo a prezzi accessibili, con un’ampia scelta di veicoli e attrezzature.
Firenze, 20 luglio 2026 – C’è chi sogna di partire in sella ad una Harley-Davidson e chi immagina di sistemare in salotto un pianoforte a mezza coda. Chi cerca un’auto sportiva d’epoca e chi, più semplicemente, ha bisogno di una cucina, una macchina per cucire o qualche carrello da supermercato. Nelle aste online di Isveg, l’istituto vendite giudiziarie che si occupa della vendita all'asta di beni mobili e immobili pignorati, sequestrati o provenienti da fallimenti, su mandato dei Tribunali di Firenze, Prato e Pistoia, si trova un po’ di tutto, con prezzi di partenza che in alcuni casi sono scesi sensibilmente dopo i primi tentativi andati deserti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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