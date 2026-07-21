Harley-Davidson pianoforti Yamaha e furgoni a 1000 euro Aste giudiziarie ecco le occasioni più curiose

Notizia in breve

All'asta giudiziaria sono stati messi in vendita furgoni a 1000 euro e pianoforti Yamaha. Tra le offerte più curiose, ci sono anche Harley-Davidson, auto sportive d’epoca e cucine. Sono disponibili inoltre macchine per cucire e carrelli da supermercato. Le aste offrono occasioni per chi cerca oggetti di vario tipo a prezzi accessibili, con un’ampia scelta di veicoli e attrezzature.