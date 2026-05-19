Furto da 30mila euro durante il raduno di Harley Davidson | l’autore identificato dopo 2 settimane

Durante un fine settimana particolarmente frequentato, si è verificato un furto di circa 30 mila euro durante un raduno di motociclisti. L'evento ha attirato numerosi partecipanti, creando un’atmosfera di grande affollamento. Dopo due settimane di indagini, le forze dell'ordine di Senigallia sono riuscite a identificare l'autore del furto. Le indagini sono state condotte nel rispetto delle procedure legali e si sono concluse con l'arresto del sospettato.

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Senigallia (Ancona), 19 maggio 2026 - Un furto avvenuto nel pieno caos di uno dei weekend più affollati dell’anno, un bottino da 30 mila euro sparito in pochi istanti e un’indagine che, a distanza di 2 settimane, ha permesso ai carabinieri di Senigallia di chiudere il cerchio. È il bilancio dell’attività che ha portato all’identificazione del presunto autore del colpo avvenuto durante l’“European Spring Rally Harley Davidson”, il grande raduno motociclistico che tra il 30 aprile e il 3 maggio ha trasformato la città marchigiana in un polo di richiamo internazionale. In quei giorni, Senigallia ha accolto oltre 100 mila persone arrivate da tutta Europa, tra appassionati, turisti e operatori commerciali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furto da 30mila euro durante il raduno di Harley Davidson: l’autore identificato dopo 2 settimane ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ruba 30mila euro dal furgone di un ambulante durante il raduno di Harley-Davidson, identificato dopo 2 settimaneSENIGALLIA - Circa 30mila euro in contanti, l’intero incasso del raduno Harley Davidson, sono spariti da una valigia rubata a un ristoratore... Roma, caos in viabilità: blocchi per il raduno Harley DavidsonLa viabilità nella Capitale e nelle zone limitrofe presenta oggi, sabato 18 aprile 2026, alcune variazioni rilevanti per i pendolari e gli utenti... Furto da 30mila euro durante il raduno di Harley Davidson: l’autore identificato dopo 2 settimaneColpo ai danni di un ristoratore ambulante nel pieno dell’evento motociclistico a Senigallia: i carabinieri hanno chiuso l’indagine grazie a testimonianze e riscontri sul territorio ... ilrestodelcarlino.it Fiumicino, furti in serie ai viaggiatori: presa la gang dell’aeroporto. Otto colpi in venti giorniIndossavano abiti firmati e, per passare inosservati tra i viaggiatori in transito nello scalo, portavano anche il bagaglio a mano. Così i quattro banditi si fingevano turisti francesi ... ilmessaggero.it