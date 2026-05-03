Spring Rally dell' Harley-Davidson un successo incredibile | più di 30mila moto e oltre 120mila visitatori

Lo Spring Rally di Harley-Davidson si avvia alla conclusione a Senigallia, con più di 30.000 moto presenti e oltre 120.000 visitatori registrati. L’evento ha attirato appassionati da tutta Italia e dall’estero, creando un afflusso notevole di pubblico nel centro della città. La manifestazione si è svolta nel corso di diversi giorni, coinvolgendo migliaia di persone e motociclisti di diverse nazionalità.

SENIGALLIA – È in via di conclusione in queste ore lo Spring Rally di Harley-Davidson che ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico e appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero.Le presenze complessive stimate a Senigallia si attestano attorno alle 120mila unità, distinguendo.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Oltre 30mila motociclisti in arrivo a Senigallia. Tutto pronto per l'European Spring Rally 2026 firmato Harley-Davidson Harley-Davidson Spring Rally 2026, a Senigallia la manifestazione dal 30 aprile al 3 maggioE’ stata presentato ad Ancona l’Harley-Davidson Spring Rally 2026, in programma dal 30 aprile al 3 maggio a Senigallia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: European Spring Rally, Harley Davidson protagonista dal 30 aprile al 3 maggio 2026 a Senigallia; Harley-Davidson, a Senigallia l'European Spring Rally | Dueruote; Harley-Davidson European Spring Rally 2026: Senigallia si prepara ad accogliere migliaia di moto sulla costa adriatica; Harley-Davidson porta a Senigallia il primo European Spring Rally. L'evento sarà dal 30 aprile al 3 maggio. Harley-Davidson European Spring Rally 2026: Senigallia si prepara ad accogliere migliaia di moto sulla costa adriaticaDal 30 aprile al 3 maggio 2026, la città marchigiana diventa il quartier generale del primo European Spring Rally di Harley-Davidson: quattro giorni di moto, musica live e cultura biker ad ingresso gr ... moto.it Senigallia saluta l’Harley-Davidson Spring Rally: gli appuntamenti della giornata finaleSi concluderà con la quarta e ultima giornata del 3 maggio l’Harley-Davidson European Spring Rally 2026, che nei giorni precedenti ha reso Senigallia protagonista di un intenso programma dedicato al m ... senigallianotizie.it Week end incredibile a Senigallia per l’European Spring Rally 2026. Organizzazione impeccabile e sano divertimento tra le splendide strade Marchigiane! Un grande grazie dal Mantova Chapter! #harleydavidsonmotorcycles #springrally facebook Jeep, nuova partnership con Harley-Davidson per il 2026. Incontro tra due brand leggendari all'European Spring Rally a Senigallia #ANSAmotori #ANSA x.com