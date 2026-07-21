Hannoun alle toghe | La beneficenza non è terrorismo
Un uomo detenuto in regime di alta sicurezza ha scritto alle toghe, affermando che la beneficenza non costituisce terrorismo. La comunicazione arriva dopo numerose manifestazioni pubbliche in cui i suoi sostenitori chiedono la sua liberazione e quella di altri accusati di terrorismo. L’uomo ha ripetutamente sostenuto che le attività svolte siano di natura benefica, contestando le accuse mosse contro di lui e i suoi complici. La sua lettera è stata consegnata alle autorità giudiziarie.
Mohammad Hannoun (foto) ci riprova e, non contento delle continue manifestazioni in cui i suoi uomini chiedono la sua liberazione e quella dei suoi sodali accusati di terrorismo, ora scrive dal carcere (è in regime di alta sicurezza). E lo fa rivolgendosi ai giudici della Corte di Cassazione, che il prossimo 9 ottobre dovranno per la seconda volta pronunciarsi sulla sua scarcerazione. La narrazione portata avanti dall'uomo accusato di essere a capo della cupola di Hamas in Italia, i cui elementi raccolti dai pm genovesi, dalla Digos e dalla Finanza sono dettagliatissimi, continua nella sua narrazione per cui la beneficenza nei confronti dei palestinesi non è sinonimo di terrorismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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