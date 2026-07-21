Un uomo detenuto in regime di alta sicurezza ha scritto alle toghe, affermando che la beneficenza non costituisce terrorismo. La comunicazione arriva dopo numerose manifestazioni pubbliche in cui i suoi sostenitori chiedono la sua liberazione e quella di altri accusati di terrorismo. L’uomo ha ripetutamente sostenuto che le attività svolte siano di natura benefica, contestando le accuse mosse contro di lui e i suoi complici. La sua lettera è stata consegnata alle autorità giudiziarie.

Mohammad Hannoun (foto) ci riprova e, non contento delle continue manifestazioni in cui i suoi uomini chiedono la sua liberazione e quella dei suoi sodali accusati di terrorismo, ora scrive dal carcere (è in regime di alta sicurezza). E lo fa rivolgendosi ai giudici della Corte di Cassazione, che il prossimo 9 ottobre dovranno per la seconda volta pronunciarsi sulla sua scarcerazione. La narrazione portata avanti dall'uomo accusato di essere a capo della cupola di Hamas in Italia, i cui elementi raccolti dai pm genovesi, dalla Digos e dalla Finanza sono dettagliatissimi, continua nella sua narrazione per cui la beneficenza nei confronti dei palestinesi non è sinonimo di terrorismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Terrorismo.

© Ilgiornale.it - Hannoun alle toghe: "La beneficenza non è terrorismo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fondi ad Hamas, Hannoun scrive ai giudici: "La beneficenza non è terrorismo"Un rappresentante di un'organizzazione umanitaria ha scritto ai giudici, affermando che la beneficenza non equivale a terrorismo.

Mohammad Hannoun scrive al giudice dal carcere di massima sicurezza: “Solidarietà ai palestinesi non è terrorismo”. La letteraDa un carcere di massima sicurezza, un uomo ha scritto una lettera al giudice in cui ha affermato che esprimere solidarietà ai palestinesi non...

Argomenti più discussi: Si può dire Hannoun finanziatore di Hamas. Lo certificano pure le toghe; Ragazza sfregiata dall'algerino a Milano, Bignami attacca le toghe: Chi paga? | Libero Quotidiano.it.

Hannoun alle toghe: La beneficenza non è terrorismoLa lettera del detenuto pro Pal. Ma festeggiò pure gli attentati ... msn.com

Terrorismo, lettera di Hannoun dal carcere: Operato con la massima trasparenzaIl presidente dell'associazione Abspp Odv è detenuto dal 27 dicembre nel carcere di massima sicurezza di Terni con l'accusa di avere finanziato Hamas ... rainews.it