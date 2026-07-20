Un rappresentante di un'organizzazione umanitaria ha scritto ai giudici, affermando che la beneficenza non equivale a terrorismo. Nella lettera, si legge che solidarietà, beneficenza e assistenza umanitaria sono alla base dell'attività dell'associazione, che cerca di alleviare le sofferenze di una popolazione in condizioni difficili. La comunicazione sottolinea che i fondi inviati sono destinati a scopi umanitari e non a fini politici o militari.

"La solidarietà, la beneficenza e l'assistenza umanitaria costituiscono la ragione stessa della nostra esistenza associativa nella convinzione di contribuire, sia pure in misura limitata, ad alleviare le sofferenze di una popolazione sottoposta a condizioni estremamente difficili". Se queste attività "dovessero essere interpretate come elementi di 'terrorismo', non potrei che ribadire la coerenza delle mie convinzioni e delle mie azioni". Lo scrive l'attivista e architetto palestinese Mohammad Hannoun, detenuto nel carcere di Terni perché accusato di finanziare Hamas in una lettera indirizzata ai giudici della Corte di Cassazione, che il prossimo 9 ottobre dovranno per la seconda volta pronunciarsi sulla sua scarcerazione, chiesta dagli avvocati Dario Rossi e Fabio Sommovigo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Fondi ad Hamas, Hannoun scrive ai giudici: "La beneficenza non è terrorismo"

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