Da un carcere di massima sicurezza, un uomo ha scritto una lettera al giudice in cui ha affermato che esprimere solidarietà ai palestinesi non costituisce terrorismo. Ha aggiunto che sostenere le vittime, denunciare le sofferenze civili e difendere i principi umanitari non dovrebbe essere interpretato come attività terroristica. La sua comunicazione si conclude con un'ulteriore affermazione della coerenza tra le sue convinzioni e le azioni intraprese.

“Qualora l’attività di sostegno alle vittime, la denuncia delle sofferenze della popolazione civile e la difesa dei principi di umanità dovessero essere interpretate come elementi di ‘ terrorismo ‘, non potrei che ribadire la coerenza delle mie convinzioni e delle mie azioni”. Lo scrive dal carcere di massima sicurezza dove è detenuto in via cautelare Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (Abspp odv), che affida a una “ Lettera a un giudice ” la propria ricostruzione dell’attività svolta per anni a sostegno della popolazione palestinese per avere “ l’accertamento obiettivo dei fatti ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Mohammad Hannoun scrive al giudice dal carcere di massima sicurezza: “Solidarietà ai palestinesi non è terrorismo”. La lettera

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