Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale di Formula Uno 2026. Dopo aver messo in archivio la tappa di Spa-Francorchamps, nel prossimo fine settimana andrà in scena l’attesissimo Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del campionato. Si gareggerà, come tradizione, sul tracciato dell’Hungaroring, per una tappa di grande importanza con la Ferrari che proverà a sfruttare il lay-out della pista magiara e cercherà di tornare al successo dopo Barcellona e Silverstone. La Mercedes sarà come sempre la favorita con McLaren e Red Bull pronte a battagliare con la scuderia di Maranello. Prima del fine settimana di Budapest arrivano le... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hamilton fiducioso verso l’Ungheria: “Possiamo fare bene”. Leclerc più cauto: “Dobbiamo massimizzare il lavoro”

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F1, Hamilton (Ferrari) vince a Barcellona: gli Inni sul podio dopo il GP di Catalunya

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Charles Leclerc: “Mercedes ha un vantaggio importante, noi dobbiamo massimizzare il nostro pacchetto”La Ferrari si prepara a disputare il Gran Premio di Montreal con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni.

Argomenti più discussi: Hamilton fiducioso verso l’Ungheria: Possiamo fare bene. Leclerc più cauto: Dobbiamo massimizzare il lavoro; Charles Leclerc: Ho pensato di copiare Hamilton per guidare la SF-26, poi ho scelto l'altra strada; Hamilton: La Ferrari sarà forte in Ungheria e abbiamo altre novità in cantiere; Hamilton spiega il quinto posto: Dopo l’incidente la macchina non era più la stessa.

Contatto, penalità e rimonta: #Hamilton chiude quarto e guarda avanti #F1 #BelgianGP x.com