Hamilton fiducioso verso l’Ungheria | Possiamo fare bene Leclerc più cauto | Dobbiamo massimizzare il lavoro
Il Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, si terrà nel prossimo fine settimana. Dopo la gara di Spa-Francorchamps, le scuderie si preparano per l'evento. Hamilton si mostra fiducioso, affermando che la squadra può fare bene. Leclerc, invece, si dice più cauto, sottolineando la necessità di massimizzare il lavoro in vista della gara.
Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale di Formula Uno 2026. Dopo aver messo in archivio la tappa di Spa-Francorchamps, nel prossimo fine settimana andrà in scena l’attesissimo Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del campionato. Si gareggerà, come tradizione, sul tracciato dell’Hungaroring, per una tappa di grande importanza con la Ferrari che proverà a sfruttare il lay-out della pista magiara e cercherà di tornare al successo dopo Barcellona e Silverstone. La Mercedes sarà come sempre la favorita con McLaren e Red Bull pronte a battagliare con la scuderia di Maranello. Prima del fine settimana di Budapest arrivano le... 🔗 Leggi su Oasport.it
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Contatto, penalità e rimonta: #Hamilton chiude quarto e guarda avanti #F1 #BelgianGP x.com