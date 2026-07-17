Antonelli senza limiti | Bene ma c' è ancora molto lavoro da fare | Leclerc | Possiamo migliorare la nostra competitività

Kimi Antonelli ha concluso in testa le libere 2 a Spa, ma sottolinea che c’è ancora molto lavoro da fare. Dopo aver effettuato importanti modifiche alla vettura Mercedes, ha dichiarato che le cose sono migliorate, anche se resta ottimista riguardo alle qualifiche del Gran Premio del Belgio. Leclerc ha invece affermato che si può migliorare la competitività della vettura.

Ha concluso in testa il venerdì di Spa ma Kimi Antonelli non si ferma. Vuole fare ancora meglio con la sua Mercedes, a partire dalle qualifiche del Gp del Belgio: "Abbiamo apportato grandi modifiche alla vettura ed è andata molto meglio - le parole del campione italiano dopo le libere 2 -. Ovviamente c’è ancora molto lavoro da fare sia come squadra che per quanto riguarda il mio stile di guida. A Silverstone abbiamo fatto un grande weekend ma non abbiamo portato a casa dei punti. Questa cosa ci ha fatto molto male. L’obiettivo è ancora quello di sfruttare al massimo ogni sessione e, ogni volta che salgo in macchina, ottenere il miglior risultato possibile. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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