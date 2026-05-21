La Ferrari si prepara a disputare il Gran Premio di Montreal con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni. Il pilota, in conferenza stampa, ha affermato che Mercedes possiede un vantaggio notevole, mentre la squadra italiana si concentrerà sul massimo sfruttamento del proprio pacchetto tecnico. Il tracciato canadese ospiterà la quinta gara stagionale, e le squadre stanno analizzando i dati raccolti nelle sessioni di test e prove libere per adattare le strategie. Le qualifiche si svolgeranno nelle prossime ore, determinando la posizione di partenza.

La Ferrari arriva a Montreal con l’obiettivo di trovare una quadra. Sul tracciato canadese, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di F1, la scuderia di Maranello è chiamata a verificare concretamente il valore del pacchetto tecnico introdotto a Miami, in un fine settimana che potrebbe offrire indicazioni importanti anche in prospettiva dell’eventuale introduzione dell’ ADUO. Dopo l’avvio di stagione, la SF-26 si è confermata la seconda forza del campionato alle spalle della Mercedes, ma Charles Leclerc ritiene che il gap dalla squadra di Brackley sia ancora evidente soprattutto sul fronte motoristico. Secondo il monegasco, infatti, i l livello competitivo della Ferrari dipenderebbe maggiormente dalla qualità del telaio che non dalla power unit. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Charles Leclerc: “Mercedes ha un vantaggio importante, noi dobbiamo massimizzare il nostro pacchetto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Charles Leclerc Sets The Fastest Lap Of Pre-Season Testing | 2026 Bahrain Pre-Season Test 2

Sullo stesso argomento

Charles Leclerc: “Mercedes ha un vantaggio significativo, ma presto arriveranno aggiornamenti”Alla vigilia del weekend di Suzuka (Giappone), terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, Charles Leclerc traccia un quadro lucido delle ambizioni e...

Charles Leclerc sconsolato: “E’ il distacco che mi aspettavo dalla Mercedes, dobbiamo lavorare”Si conclude con la pole position di George Russell la qualifica del Gran Premio di Australia 2026, primo appuntamento del Mondiale F1.

1/3 Charles Leclerc analizza il divario motoristico: Penso che abbiano un vantaggio molto grande (Mercedes). E l'ADUO… ovviamente non so ancora se lo avremo. Sarei sorpreso se non fosse così, perché a vezes nelle rette posso vedere che ci manca un po x.com

Dopo aver penalizzato Leclerc, Franco rimane 7°. È la sua migliore gara in F1. reddit

Beffa per Charles Leclerc a Miami: 20 secondi di penalità e 8° posto finale. Ecco perché la FIA ha condannato il pilota FerrariAnalisi della penalità di 20 secondi a Charles Leclerc nel GP di Miami 2026. Ecco perché gli steward hanno punito la Ferrari e come cambia la classifica ... motorbox.com

Leclerc mastica amaro: Errore inaccettabile, ma il passo non c’era. Nessun problema all’alaAGGIORNAMENTO ORE 23.35. Charles Leclerc ha ricevuto una penalità di venti secondi per guida non sicura e tagli di tracciato, di cui si è reso ... oasport.it