Una donna è stata fotografata a New York indossando un abito slip dress e infradito, camminando tra la folla sotto il sole estivo. La figura, che si muove tra i passanti, sfoggia un look semplice e sensuale, con l’abito leggero che mette in evidenza le spalle e le gambe. La scena si svolge sulla strada asfaltata, tra negozi e veicoli, con il caldo estivo visibile nell’abbigliamento e nelle posture delle persone presenti.

Se lo slip dress occupa la cima del panorama tendenze, da un po’ di tempo a questa parte, è anche — e soprattutto — merito suo: ebbene sì, a dettare legge sull’asfalto rovente della Grande Mela ci ha pensato ancora una volta lei, la regina indiscussa dello street style globale. È stata Hailey Bieber in persona a confermarci che l’attuale divisa fashion da indossare è sintetizzabile in pochissimi centimetri di seta, insieme ad un paio di scarpe aperte, mandando in tilt i flash dei fotografi e la temperatura ben oltre i livelli di guardia. Slip dress e infradito per l’estate? Assolutamente sì, secondo Hailey Bieber. C’è un filo invisibile che unisce il ritorno del minimalismo-chic anni Novanta alla calda estate che stiamo vivendo, e quel filo lo tiene in mano proprio Hailey Bieber. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Hailey Bieber, slip dress e infradito a New York: sensualità estiva alle stelle

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