DKNY rilancia il naked dress da Marilyn Monroe a Hailey Bieber la storia di un’ossessione fashion

Nel 1962, Marilyn Monroe indossa un abito beige tempestato di cristalli sul palco del Madison Square Garden, un vestito così aderente da sembrare inesistente. Oggi, questa immagine torna al centro dell’attenzione nel mondo della moda, con il marchio DKNY che rilancia il naked dress. Da allora, molte modelle e celebrità hanno scelto questo stile, creando un filo diretto tra gli iconici look del passato e le tendenze attuali.

È il 1962, quando Marilyn Monroe sale sul palco del Madison Square Garden avvolta in un abito beige, tempestato di cristalli, così aderente da sembrare inesistente. Più che un vestito, una dichiarazione. Il corpo diventa linguaggio, la trasparenza un gesto di potere. Eppure, le radici di questa estetica affondano ancora più indietro, nei costumi di scena di Josephine Baker, che già negli anni Venti giocava con l’illusione della nudità come forma di espressione artistica, o nelle silhouette provocatorie di Jayne Mansfield, costruite per amplificare una sensualità dichiarata, quasi teatrale. Negli anni Sessanta e Settanta, il naked dress si libera progressivamente dalla dimensione spettacolare per entrare in una sfera più quotidiana, ma non meno radicale.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - DKNY rilancia il naked dress, da Marilyn Monroe a Hailey Bieber la storia di un’ossessione fashion Notizie correlate Hailey Bieber col mini dress in pizzo e raso al Coachella lancia il trend. Ma a chi sta bene quel vestito? Spoiler: a tutteAl Coachella 2026, i social media hanno un’unica, indiscussa protagonista: Hailey Bieber. I naked dress del Met Gala 2026: da Kim Kardashian a Kylie Jenner, i corpetti scultura hanno i capezzoliAl Met Gala 2026 hanno spopolato i naked dress come quelli delle sorelle Kardashian, la loro particolarità? Hanno i bustier scultura con i capezzoli...