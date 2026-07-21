Hai voglia a cantare Bella ciao contro Vannacci! L’Italia resta un paese di destra
Un giovane è stato arrestato in flagranza di reato mentre tentava di incendiare una sede politica. L’individuo è stato fermato con una torcia e alcuni liquidi infiammabili, trovati nel suo zaino. La polizia intervenuta ha impedito che l’azione si concretizzasse. Sono in corso verifiche per accertare eventuali collegamenti con altri episodi simili. La sede non ha riportato danni significativi.
di Leonardo Botta Devo dire, non senza una punta di amaro orgoglio, di avere “annusato” il rischio da tempo. Da quando Matteo Salvini girava l’Italia con tutto il campionario primavera-estate di magliette: Prima la Lombardia, Prima il Lazio, Prima Catanzaro, Prima Canicattì. Ai suoi comizi si fiondavano squadre organizzate del popolo della sinistra pronte a coprirlo di insulti. E più quelle gli “menavano”, più lui cresceva nei sondaggi al punto da essere arrivato, nell’estate del Papeete, a raggiungere l’incondizionato appoggio di quattro italiani su dieci; e fu solo la geniale intuizione di Renzi del governo giallo-rosso a impedire al più... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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I POLITICI CANTANO - AL MIO PAESE (Serena Brancale, Levante, DELIA)
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Passa Vannacci, parte il coro con Bella Ciao. La reazione della moglie e del generale contro la band a Viareggio – Il videoSabato sera, mentre passeggiava con la moglie nel centro di Viareggio, un ufficiale ha incontrato un gruppo musicale che stava eseguendo una canzone.