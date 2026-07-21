Hai voglia a cantare Bella ciao contro Vannacci! L’Italia resta un paese di destra

Notizia in breve

Un giovane è stato arrestato in flagranza di reato mentre tentava di incendiare una sede politica. L’individuo è stato fermato con una torcia e alcuni liquidi infiammabili, trovati nel suo zaino. La polizia intervenuta ha impedito che l’azione si concretizzasse. Sono in corso verifiche per accertare eventuali collegamenti con altri episodi simili. La sede non ha riportato danni significativi.