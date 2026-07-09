Al suo arrivo a Viareggio, il prode generale Vannacci, fondatore del partito "Futuro nazionale", è stato accolto da uno sparuto gruppo che ha intonato in maniera davvero molto originale "Bella ciao". In risposta, il prode generale ha fatto un altrettanto innovativo saluto romano agli originalissimi cantanti. Nel suo complesso, la scena non può che apparire demenziale se non manicomiale, restituendoci una fotografia allucinante del nostro travagliato e sventurato presente. Ebbene sì, l'Italia del 2026 è ancora bloccata alla contrapposizione tra Bella ciao e i saluti romani, l'apice della subalternità e della alienazione. Come non mi... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Viareggio.

© Ilgiornaleditalia.it - Generale Vannacci accolto da Bella ciao a Viareggio risponde con il saluto romano: una tragicomica fotografia dell'Italia del 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Un gruppo canta Bella ciao, passano Vannacci e la moglie che fa il dito medio

Notizie e thread social correlati

Viareggio, Vannacci accolto da “Bella ciao”, il Generale risponde con il saluto romano, la moglie con il dito medio – VIDEODurante un evento a Viareggio, un video mostra il generale Roberto Vannacci che si muove a ritmo di “Bella ciao”, con la moglie che lecca il dito...

Viareggio, contestazione a Vannacci durante una passeggiata: intonata “Bella Ciao”, la moglie del generale risponde con il dito medioDurante una passeggiata nel centro di Viareggio, il generale Vannacci è stato contestato da alcuni presenti che hanno intonato “Bella Ciao”.

Temi più discussi: Vannacci, due giorni in Riviera: il generale tra libri, bici e nuoto; Vannacci a Viareggio: al coro 'Bella Ciao' la moglie fa il dito medio; Vannacci da Rovigo lancia Futuro Nazionale: Siamo la destra autentica, pronti a governare ma senza annacquarci; Vannacci, selfie e reclutamento in Polesine: Continuiamo a fare tessere, qui entusiasmo mai visto. Poi cena con gli imprenditori.

Viareggio, Vannacci accolto da Bella ciao, il Generale risponde con il saluto romano, la moglie con il dito medio – VIDEO x.com

Roberto Vannacci sente Bella ciao a Viareggio, la reazione del generale e della moglie Camelia MihailescuIl generale Roberto Vannacci e la moglie a passeggio per le vie di Viareggio si imbattono in un concerto in cui viene intonata Bella ciao. La reazione diventa virale ... virgilio.it

Vannacci a Viareggio, parte il coro 'Bella Ciao': la moglie risponde con il dito medioLeggi su Sky TG24 l'articolo Vannacci a Viareggio, parte il coro 'Bella Ciao': la moglie risponde con il dito medio ... tg24.sky.it