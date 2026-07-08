Passa Vannacci parte il coro con Bella Ciao La reazione della moglie e del generale contro la band a Viareggio – Il video

Sabato sera, mentre passeggiava con la moglie nel centro di Viareggio, un ufficiale ha incontrato un gruppo musicale che stava eseguendo una canzone. Durante l'esibizione, il coro con Bella Ciao è stato avviato, suscitando reazioni da parte della moglie e del generale. Un video dell'evento mostra i momenti di questa scena, che ha attirato l’attenzione pubblica e ha portato a dichiarazioni di reazione da parte dei presenti.

Lo scorso sabato sera Roberto Vannacci passeggiava per il centro di Viareggio insieme alla moglie Camelia Mihailescu, quando si è imbattuto in un gruppo musicale che si stava esibendo per strada. Quando i musicisti de «il Complesso d’Inferiorità» hanno visto passare l’eurodeputato eletto con la Lega, la band ha attaccato Bella Ciao, e la coppia ha risposto fermandosi qualche secondo. Vannacci ha iniziato a ballare tendendo ripetutamente le braccia a ritmo di musica, mentre accanto a lui la moglie saltellava e ha rivolto più volte il dito medio verso i musicisti, dopo un primo gesto che pareva un impacciato accenno di saluto romano. Le immagini, riprese da una persona presente e diffuse dalla pagina Viareggio Antifascista, mostrano la folla che continua a intonare il brano partigiano anche mentre i due si allontanano. 🔗 Leggi su Open.online

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