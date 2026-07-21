Durante i festeggiamenti a Madrid, Cucurella ha cantato un coro contro Haaland, mentre il pubblico lo accompagnava. La scena si è svolta dopo la vittoria della Spagna ai Mondiali, con Cucurella protagonista del momento. Haaland, presente, ha mostrato segni di nervosismo, ma non ha reagito pubblicamente. La festa si è concentrata sull’attacco rivolto al calciatore avversario, con cori e canto tra i tifosi.

Cucurella è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria della Spagna ai Mondiali e, salito sul palco dei festeggiamenti a Madrid, ha fatto partire l’ormai famoso coro contro Haaland nato durante gli Europei 2024 vinti sempre dagli spagnoli: "Cucu, Cucurella, mangia paella, Cucu, Cucurella beve Estrella, Haaland faresti meglio a tremare perché Cucurella sta arrivando". 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - "Haaland trema...", Cucurella show: fa cantare al pubblico il coro contro Erling

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