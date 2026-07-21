Durante i festeggiamenti a Madrid, Cucurella ha preso la parola davanti al pubblico, scatenando un coro contro Erling Haaland. Il giocatore spagnolo, protagonista con la nazionale ai Mondiali, ha attirato l’attenzione con le sue parole, mentre il pubblico intonava cori di protesta. La scena si è svolta tra applausi e urla, con Cucurella che ha continuato a parlare davanti a una folla visibilmente coinvolta.

Cucurella è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria della Spagna ai Mondiali e, salito sul palco dei festeggiamenti a Madrid, ha fatto partire l’ormai famoso coro contro Haaland nato durante gli Europei 2024 vinti sempre dagli spagnoli: "Cucu, Cucurella, mangia paella, Cucu, Cucurella beve Estrella, Haaland faresti meglio a tremare perché Cucurella sta arrivando". 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - "Haaland trema...", Cucurella scatenato: fa cantare al pubblico il coro contro Erling

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Haaland Destroy Cucurella

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