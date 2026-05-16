Pep Guardiola del Manchester City sul gol di Erling Haaland contro il Chelsea

L’allenatore del Manchester City ha commentato il gol segnato da Haaland contro il Chelsea. La partita si è conclusa con questo risultato e l’attenzione si è concentrata sulla prestazione del norvegese. La squadra ha ottenuto una vittoria importante e il tecnico ha parlato dell’impatto del suo attaccante durante la gara. La foto di Naomi Baker accompagna l’articolo, che riporta le dichiarazioni di Guardiola sul momento della squadra e sulla realizzazione di Haaland.

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