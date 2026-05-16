Pep Guardiola del Manchester City sul gol di Erling Haaland contro il Chelsea
L’allenatore del Manchester City ha commentato il gol segnato da Haaland contro il Chelsea. La partita si è conclusa con questo risultato e l’attenzione si è concentrata sulla prestazione del norvegese. La squadra ha ottenuto una vittoria importante e il tecnico ha parlato dell’impatto del suo attaccante durante la gara. La foto di Naomi Baker accompagna l’articolo, che riporta le dichiarazioni di Guardiola sul momento della squadra e sulla realizzazione di Haaland.
Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Pep Guardiola e Calum McFarlane (foto di Naomi Baker, Carl RecineGetty Images) L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola afferma che Erling Haaland finirà la sua corsa senza segnare un gol allo stadio di Wembley nella finale di FA Cup di sabato contro il Chelsea. Haaland è uno dei migliori attaccanti del calcio mondiale, ma ha un record sorprendentemente scarso a Wembley, nonostante abbia giocato 15 partite lì da quando si è trasferito all’Etihad Stadium. Il nazionale norvegese spera di riuscire a trovare un po’ di forma in questa grande partita, dato che il City sarà ansioso di porre fine alla recente serie negativa nelle finali di FA Cup. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Pep Guardiola and Erling Haaland BECOME ONE
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