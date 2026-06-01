Per settimane il pubblico aveva seguito con attenzione ogni puntata, senza immaginare che l’epilogo della stagione sarebbe arrivato con un annuncio inatteso e con parole destinate a far discutere. Niente saluti formali, nessun commiato rassicurante: l’ultima serata televisiva si è trasformata in un momento carico di allusioni, messaggi indiretti e interrogativi sul futuro. >> Sonia Bruganelli e il potente della tv: “Lo ha detto lei a Bonolis” Il conduttore Mario Giordano, visibilmente soddisfatto del lavoro svolto negli ultimi mesi, ha scelto di congedarsi dai telespettatori con un discorso che ha subito attirato l’attenzione del pubblico e dei social. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Mario Giordano e Fuori dal Coro, l’annuncio al pubblico: “Lo abbiamo saputo due giorni fa”

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Mario Giordano - Riparte Fuori dal coro con tante imperdibili inchieste (09.01.26)

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