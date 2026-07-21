A Bologna si sono verificati scontri violenti durante una manifestazione in ricordo di Fakir, deceduto mentre era ammanettato. La protesta si è trasformata in guerriglia urbana, con danni a negozi e infrastrutture. È stata data alle fiamme un'auto appartenente al comune. Un rappresentante della famiglia ha dichiarato di dissociarsi dagli scontri e dalla violenza verificatasi. La polizia ha effettuato interventi per contenere le manifestazioni e ripristinare l’ordine.

La guerriglia a Bologna fino a notte fonda dopo la manifestazione per Fakir, morto ammanettato. Devastazioni in centro città, data alle fiamme un’auto del comune. Lancio di oggetti e bombe carta. La nipote di Fakir: ci dissociamo dagli scontri. Servizio di Alessio Orlandi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Guerriglia a Bologna. Nipote di Fakir: ci dissociamo dagli scontri

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