Guerriglia a Bologna Meloni | Accertare responsabilità sulla morte di Fakir Inaccettabile clima d' odio verso corpo dello Stato

Notizia in breve

A Bologna, durante una manifestazione, si sono verificati atti di guerriglia con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. La polizia ha riferito di lanci di oggetti e tentativi di blocco delle vie. In seguito, è stato confermato il decesso di un uomo, con le autorità che chiedono di chiarire eventuali responsabilità. Il governo ha condannato gli atti violenti e criticato il clima di ostilità verso le forze dell’ordine.