Guerriglia a Bologna Meloni | Accertare responsabilità sulla morte di Fakir Inaccettabile clima d' odio verso corpo dello Stato

Da ilmattino.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bologna, durante una manifestazione, si sono verificati atti di guerriglia con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. La polizia ha riferito di lanci di oggetti e tentativi di blocco delle vie. In seguito, è stato confermato il decesso di un uomo, con le autorità che chiedono di chiarire eventuali responsabilità. Il governo ha condannato gli atti violenti e criticato il clima di ostilità verso le forze dell’ordine.

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«Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma nulla può giustificare la violenza contro le Forze dell'Ordine». Lo afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir». «Chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti e seminare violenza, mettendo a rischio anche l'incolumità di cittadini del tutto estranei ai disordini, non cercava la verità: cercava lo scontro». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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