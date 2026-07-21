Guerriglia a Bologna Meloni | Accertare responsabilità sulla morte di Fakir Inaccettabile clima d' odio verso corpo dello Stato
A Bologna, durante una manifestazione, si sono verificati atti di guerriglia con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. La polizia ha riferito di lanci di oggetti e tentativi di blocco delle vie. In seguito, è stato confermato il decesso di un uomo, con le autorità che chiedono di chiarire eventuali responsabilità. Il governo ha condannato gli atti violenti e criticato il clima di ostilità verso le forze dell’ordine.
«Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma nulla può giustificare la violenza contro le Forze dell'Ordine». Lo afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir». «Chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti e seminare violenza, mettendo a rischio anche l'incolumità di cittadini del tutto estranei ai disordini, non cercava la verità: cercava lo scontro». 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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Proteste a Bologna contro la presenza di Lagarde
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Meloni ha risposto in modo chiaro sul video di Vannacci. Che dicono invece Schlein e Conte della guerriglia di Bologna? x.com
San Marino RTV. . NOTTE DI GUERRIGLIA Devastazioni e fino a 80 agenti ferit a BOlognai. Meloni: Violenza inaccettabile. La cronaca: https://www.sanmarinortv.sm/news/italia-c7/bologna-guerriglia-in-centro-dopo-la-morte-di-fakir-a293557 facebook
Fakir, guerriglia a Bologna. Auto a fuoco, vetrine spaccate, 64 agenti feriti. Meloni: fatto inaccettabile, accertare la verità con rigore. Nordio: ad agenti scudo processualeBologna si sveglia ferita. La guerriglia urbana in pieno centro, a pochi passi da piazza Maggiore, è andata avanti ieri fino a tarda notte, con una sacca di attivisti che ha continuato fino a oltre me ... ilmessaggero.it
Guerriglia a Bologna, Meloni: Inaccettabile, irresponsabile alimentare odio. E su Fakir dice: Ricercare verità senza scontiLe parole della premier Meloni: La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma nulla può giustificare la violenza ... dire.it
2 agosto 1980, Bologna. La strage terroristica con più morti nella storia della Repubblica Italiana. reddit