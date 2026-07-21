Guerriglia a Bologna fino a tarda notte | incendiata anche un' auto del Comune

Da gazzettadelsud.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, il centro di Bologna è stato teatro di scontri tra gruppi di giovani e forze dell’ordine. Durante le proteste, è stata data alle fiamme un’auto del Comune parcheggiata in zona. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, mentre le forze dell’ordine hanno disperso i manifestanti con l’uso di lacrimogeni. La piazza principale e le vie circostanti sono rimaste coinvolte in tensioni fino alle prime ore del mattino.

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Bologna si sveglia ferita. La guerriglia urbana in pieno centro, a pochi passi da piazza Maggiore, è andata avanti ieri fino a tarda notte, con una sacca di attivisti che ha continuato fino a oltre mezzanotte a lanciare oggetti agli agenti di polizia, oltre che a devastare il centro buttando in aria sedie dei dehor e vandalizzando le bici del servizio sharing. Almeno un'auto del Comune è stata date alle fiamme, costringendo i vigili del fuoco a intervenire. I pompieri sono accorsi anche in via Monte Grappa, dove un fumogeno aveva preso fuoco in un cortile. Un primo bilancio di ieri sera, nelle proteste e negli scontri che hanno seguito la piazza pacifica per chiedere verità e giustizia per la morte di Abderrahim Fakir è di 11 persone che hanno avuto bisogno di cure dal 118. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Guerriglia a Bologna fino a notte, incendiata anche un'auto del Comune

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