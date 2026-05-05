Nella notte, un’auto appartenente al sindaco di Villa Castelli è stata data alle fiamme. Questa è la prima volta che il primo cittadino comunica di aver vissuto un episodio simile dall’inizio del suo mandato. La vicenda è stata segnalata tramite un messaggio scritto dal sindaco sul suo profilo social, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sui responsabili. La notizia è stata riportata da diverse fonti locali.

Scrive Giovanni Barletta, sindaco di Villa Castelli: Stanotte ho vissuto uno dei momenti più difficili da quando sono Sindaco. Un gesto vile e meschino ha colpito la mia persona: la mia auto è stata incendiata, in pieno centro abitato. Ma ciò che più mi colpisce non è il danno materiale. È il pensiero che quel fuoco, acceso nell’oscurità, avrebbe potuto mettere in pericolo altre vite, famiglie, la tranquillità di un’intera comunità. A chi ha compiuto questo atto vile e meschino, voglio dire una cosa: non mi farete arretrare. Non si spegne con il fuoco il senso del dovere, non si intimorisce chi ha scelto di servire la propria comunità con onestà.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Villa Castelli: incendiata l’auto del sindaco Nella notte

10 Invincible Warrior Queens History Tried to Erase - History To Fall Asleep To

Notizie correlate

Auto Ama rubata e incendiata: mistero nella notte tra Campo di Pile e SassaL'Aquila - Veicolo sottratto dal deposito aziendale e ritrovato carbonizzato tra gli alberi mentre indagini e ipotesi si moltiplicano su un episodio...

Nella notte a fuoco l'auto del sindaco: l'ombra del doloUn incendio è divampato la notte scorsa a Villa Castelli, in provincia di Brindisi, danneggiando gravemente l'auto del sindaco, Giovanni Barletta.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Incendio nella notte, danneggiata auto del sindaco: Lo Stato risponderà; Villa Castelli (BR), in fiamme l’auto del sindaco: Non mi farete arretrare; Auto del sindaco distrutta dalle fiamme nella notte; Brindisi, suv in fiamme a Villa Castelli.

Villa Castelli: incendiata l’auto del sindaco Nella notteScrive Giovanni Barletta, sindaco di Villa Castelli: Stanotte ho vissuto uno dei momenti più difficili da quando sono Sindaco. Un gesto vile e meschino ha colpito la mia persona: la mia auto è stata i ... noinotizie.it

Villa Castelli (BR), auto del sindaco incendiata: solidarietà bipartisan dopo l’intimidazioneAuto del sindaco incendiata a Villa Castelli. Dopo l’episodio, numerosi messaggi di solidarietà sono arrivati da esponenti politici di schieramenti diversi e dalle istituzioni locali. trmtv.it

Un incendio è divampato la notte scorsa a Villa Castelli, in provincia di Brindisi, danneggiando gravemente l’auto del sindaco, Giovanni Barletta. La Mercedes Glc del primo cittadino era parcheggiata in via Giacomo Matteotti. Sul posto sono intervenuti i vigili d - facebook.com facebook