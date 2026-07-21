Guardiola verso il no all’Italia | Pirlo resta l’alternativa

La Federazione italiana ha incontrato il tecnico spagnolo, noto per il suo successo con il club, per discutere della panchina della Nazionale. L’obiettivo era convincerlo a guidare la squadra e avviare un nuovo ciclo. Pep Guardiola ha ascoltato l’offerta, ma sembra orientato a rifiutare. In caso di esclusione, l’alternativa principale rimane l’ex centrocampista. La trattativa si è svolta con i rappresentanti di Maldini e Leonardo.

La Federazione italiana ha provato a compiere una mossa di grande prestigio per la panchina della Nazionale. Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato Pep Guardiola con l’obiettivo di illustrargli il progetto azzurro e verificare la sua disponibilità ad aprire un nuovo ciclo. Il tecnico è stato individuato come il profilo ideale per rilanciare l’Italia nei prossimi quattro anni. La sua esperienza, il peso internazionale e la capacità di costruire squadre riconoscibili lo rendono una candidatura di altissimo livello. L’incontro ha rappresentato uno dei passaggi più importanti nella ricerca del nuovo commissario tecnico. Guardiola avrebbe ascoltato con attenzione la proposta e mostrato interesse per il piano presentato dai due dirigenti. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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