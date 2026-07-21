Nelle ultime ore si è riacceso il nome di Guardiola come possibile nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. La Figc annuncerà nei prossimi giorni la decisione ufficiale. Lo spagnolo è considerato il candidato più accreditato, mentre il nome di Pirlo, ex campione del mondo, è stato anche menzionato come opzione già adottata da altre nazionali in passato.

Lo spagnolo sarebbe il sogno di un'intera nazione, l'uomo giusto da cui ripartire. Mentre l'ex campione del mondo rappresenterebbe una scelta già intrapresa da Spagna e Argentina anni fa Questione di giorni e laFigcannuncerà il nuovo Ct dell’Italia e nelle ultime ore è tornato prepotentemente il nome di Guardiola. La nuova direzione tecnica composta daMaldini e Leonardoè chiamata a risollevare le sorti della nostra Nazionale. Un prescelto per guidare l’Italia sarebbe anche pronto ed è l’ex campione del mondo Andrea Pirlo, ma il nuovo duo vuole aspettare e valutare tutte le opzioni percorribili.La primissima scelta è una: Pep Guardiola. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Guardiola o Pirlo nel futuro della Nazionale?

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BOMBA: PIRLO CT dellITALIA! LA JUVENTUS VUOLE BALOGUN!

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