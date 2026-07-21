Abodi | Guardiola? Chiunque sarà il ct dovremo essergli vicini

Da sportmediaset.mediaset.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro dello sport ha dichiarato che, indipendentemente dalla scelta del nuovo commissario tecnico, sarà necessario sostenere lui e il progetto che svilupperà con altri dirigenti e il presidente federale. Ha aggiunto che si tratta di una fase di decisione in corso e che si aspetta ulteriori sviluppi. Non sono stati forniti dettagli sui nomi in corsa né sui tempi della decisione.

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"Chiunque sarà dovremo essere vicini a lui e al progetto che elaborerà con Maldini, Leonardo e al presidente federale. Questa è la fase della decisione e aspetto. Per me sarà sempre il tecnico della Nazionale e quindi sarà il migliore possibile. La maglia azzurra si ama e non è il momento di discuterla". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine dell'evento "1985-2026 Heysel, finalmente il giorno della memoria", torna sulle ipotesi di allenatori della Nazionale e tra i nomi torna ancora quello ambito di Pep Guardiola., Poi, a chi chiede se tra coloro che sono nella "short list" redatta da Maldini, Leonardo e Malagò ci sia qualcuno che lo convince più di altri, risponde che "c'è sempre qualcuno. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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