Il presidente della federazione ha dichiarato che, indipendentemente dal nome del commissario tecnico, sarà importante sostenere chi verrà scelto. Ha aggiunto che il tecnico nazionale, comunque, sarà considerato il migliore possibile e che è necessario essere vicini a lui e al suo progetto, che coinvolgerà anche altri dirigenti e il presidente federale. La decisione sulla guida tecnica della nazionale è ancora in fase di valutazione.

“ Guardiola in nazionale? Questa è la fase della decisione e quindi della riflessione. Io aspetto. Se preferivo un italiano? Per me sarà comunque sempre il tecnico della Nazionale e quindi sarà il migliore possibile, perché dovremmo essere tutti vicini a lui e al progetto che elaborerà insieme a Maldini, a Leonardo e al presidente federale. Per me la maglia azzurra si ama, non è il momento di discuterla”. Risponde così sul prossimo ct dell’Italia il ministro dello Sport Andrea Abodi, a margine della presentazione della ‘Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel’ alla Camera dei Deputati. “Se c’è un nome che mi convince più degli altri? C’è sempre qualcuno, ma passa in secondo piano perché comunque è giusto che sceglie chi deve scegliere”, conclude Abodi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Lapresse.it - Ct Italia, Abodi: "Guardiola? Chiunque sia il commissario tecnico dovremo stargli vicino"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Abodi: "Guardiola? Chiunque sarà il ct dovremo essergli vicini"Il ministro dello sport ha dichiarato che, indipendentemente dalla scelta del nuovo commissario tecnico, sarà necessario sostenere lui e il progetto...

Abodi e la Nazionale del futuro: “Guardiola ct? Chiunque sia, tutti dobbiamo stringerci intorno alla maglia azzurra”Il ministro dello sport ha affermato che la decisione sul nuovo ct della Nazionale è in fase di definizione.

Temi più discussi: Abodi sul nuovo ct: Sostegno totale. E spunta ancora Guardiola; Abodi: Guardiola CT? Chiudiamo presto, bisogna parlare del sistema. La giustizia sportiva deve cambiare; Malagò: Ct Italia? Ora la short list. La verità su Pirlo e quando potrebbe esserci l'annuncio; Abodi Maldini dt una garanzia. Guardiola? Credo il ct sarà italiano.

Il ministro per lo sport #Abodi ad @Agenzia_Italia: Ct #Italia? Senza nulla togliere a Pep ( #Guardiola), io credo che sarà italiano e mi piacerebbe che si lavorasse anche insieme a un tecnico nato nel cantiere azzurro. x.com

Abodi: 'Saremo vicini a chiunque sarà il ct della Nazionale'Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha ribadito con forza l'importanza di un sostegno unanime al futuro commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, chiunque esso sia. Le su ... it.blastingnews.com

Guardiola CT dell’Italia LIVE, Pirlo resta l’alternativa di Maldini e Leonardo. Juve su Zirkzee: le news di calciomercato di oggi in direttaCalciomercato in diretta, le news di oggi 21 luglio 2026 e le trattative live di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le squadre di Serie A ... fanpage.it