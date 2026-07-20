Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola a Barcellona. Durante l'incontro si è parlato della possibilità di affidargli la guida della nazionale italiana. L'ipotesi di nominarlo commissario tecnico si sta facendo più concreta. Guardiola, attualmente senza incarico, è stato al centro delle discussioni tra i due dirigenti. La decisione finale non è ancora stata presa, ma l'interesse per lui come possibile allenatore della nazionale si è rafforzato.

Nazionale, Maldini e Leonardo incontrano Guardiola a Barcellona: prende quota l’ipotesi di affidargli la panchina azzurra. Pep Guardiola non è più soltanto un nome evocato a mezza voce per la panchina della Nazionale italiana: la sua candidatura è entrata con decisione nel perimetro delle valutazioni della nuova area tecnica guidata da Paolo Maldini e Leonardo, che nel fine settimana hanno fatto tappa a Barcellona per incontrare direttamente l’ex tecnico del Manchester City. Un viaggio che, secondo quanto ricostruito da Peppe Di Stefano su Sky Sport, non è stato casuale né di cortesia, ma parte di un vero e proprio approfondimento sulla possibilità di affidare a Guardiola il futuro della squadra azzurra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Maldini e Leonardo vedono Guardiola a Barcellona: sul tavolo l’idea di affidargli il ruolo di ct

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