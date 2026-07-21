Domenica sera andando via dal MetLife Stadium con al collo la medaglia di campione del mondo Rodri, saggio e fondamentale capitano della Spagna, ha salutato tutti dicendo questa frase: "Fidatevi di Pep, lui sì che ne sa". Si riferiva a Guardiola, che nel 2019 l’ha preso dall’Atletico Madrid versando 70 milioni di euro e negli anni l’ha trasformato in un eccezionale centrocampista che ha già vinto un Pallone d’Oro, un Europeo e un Mondiale, oltre alla Champions. La domanda era su un tema specifico che qui non ha rilevanza, noi ci aggrappiamo alle parole del giocatore del Manchester City perché le condividiamo appieno. La Gazzetta è stato il primo giornale ad accostare il tecnico catalano all’impoverita panchina azzurra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guardiola inventa, fa crescere e vince: complicato un suo sì, un dovere provarci

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