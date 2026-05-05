Donald Trump ha recentemente ribadito la sua posizione sugli Stati Uniti e l’Iran, affermando di essere convinto della correttezza della sua scelta. Nel corso delle dichiarazioni, ha anche rivolto critiche indirette alla Santa Romana Chiesa, senza mostrare intenzioni di cambiare opinione. Nel frattempo, il portavoce della Santa Sede ha difeso il ruolo del Papa, sottolineando che si impegna a promuovere la pace e a svolgere il suo dovere.

Donald Trump rivendica la posizione che gli Usa hanno assunto sull’Iran. Ed è convinto a tal punto della sua scelta da non fermarsi nei giudizi di fronte a nulla, nemmeno alla Santa Romana Chiesa. Così nel corso di una nuova intervista, stavolta all’emittente Salem News, è tornato a chiamare in causa il Pontefice, Leone XIV, sostenendo che «Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Preferisce parlare di come sia accettabile che l’Iran abbia un’arma nucleare, non penso sia una buona cosa» dice di Prevost. Se gli iraniani avessero le armi, lotterebbero. Tramp è convinto che «Se il popolo iraniano avesse le armi – che non ha perché qualcuno le ha prese – sono convinto che lotterebbe» contro il regime.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Da Trump nuove frecciate a Leone XIV. Parolin: “Il Papa fa il suo dovere e predica la pace”

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