Milan caso Pulisic | il rinnovo si fa complicato Il suo futuro è ancora in bilico

Il rinnovo del contratto di Christian Pulisic con il club di Milano si è bloccato inaspettatamente. Dopo aver raggiunto un accordo, le trattative sono ora ferme e il futuro dell’attaccante statunitense resta incerto. La situazione è stata riportata da fonti sportive, che segnalano un rallentamento nelle negoziazioni senza indicare motivazioni precise. La posizione del giocatore e del club sembra momentaneamente congelata, lasciando aperta ogni possibilità.

Christian Pulisic e il Milan, un matrimonio che sembrava indissolubile ma che oggi si scopre improvvisamente più fragile. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa per il rinnovo del contratto dell'attaccante statunitense è finita in una fase di inaspettato stand-by. Nonostante l'infortunio rimediato al Mondiale contro il Belgio – che lo costringerà ai box per sei settimane mettendo a forte rischio la sua presenza per l'esordio in campionato il 23 agosto contro il Torino – i riflettori in via Aldo Rossi sono tutti puntati sul suo futuro contrattuale., La scadenza del contratto è fissata al 30 giugno 2027. Sulla carta il Milan si sente al sicuro, potendo contare anche su un'opzione di prolungamento unilaterale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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