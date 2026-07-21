Il nome di Guardiola suscita entusiasmo, ma la vera domanda riguarda se il calcio italiano sia pronto ad accoglierlo. La questione non è solo la presenza di un allenatore di successo, ma anche se le strutture e le competenze siano adeguate per sostenere il suo stile di gioco. La discussione si concentra sulla compatibilità tra il metodo di Guardiola e le caratteristiche del calcio nazionale, senza considerare eventuali ostacoli o adattamenti necessari.

Ma la vera domanda è un’altra: basta il nome di Guardiola per cambiare il destino del calcio italiano? O, piuttosto, dovremmo chiederci se il calcio italiano sia davvero pronto per Guardiola. Perché Guardiola non è semplicemente uno degli allenatori più vincenti della storia. È un’idea di calcio. E le idee, da sole, non bastano: hanno bisogno di un contesto che le accolga, le sostenga e le sviluppi. Se il suo eventuale arrivo non fosse accompagnato da un progetto culturale complessivo, a partire dalla formazione, rischierebbe di essere un’operazione tanto affascinante quanto insufficiente. Va bene Guardiola ma.. Siamo pronti a mettere il... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Guardiola CT? E come non essere d’accordo?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PEP GUARDIOLA LEAVING End of an ERA at Man City

Notizie e thread social correlati

Guardiola nuovo ct dell’Italia? Interviene Abodi: «Chiunque sarà il ct dovremo essere vicini a lui e al progetto»Il presidente della Federazione ha commentato le voci riguardanti un possibile incarico di Guardiola come nuovo commissario tecnico della Nazionale...

Inghilterra, che retroscena: doveva essere Guardiola il ct ai Mondiali 2026Thomas Tuchel è sotto scrutinio in Inghilterra dopo la sconfitta in semifinale contro l'Argentina, con particolare attenzione alla gestione tattica...

Temi più discussi: Italia, e adesso il ct: Conte e Mancini in calo, da Guardiola a Pirlo tutte le ipotesi. I retroscena; Guardiola ct dell'Italia? Pep 'allontana' panchina azzurra: cosa ha detto; Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola a Barcellona: il progetto per farlo diventare ct dell’Italia; Guardiola ct dell'Italia? Perché Pep torna ad essere un nome per la Nazionale con Maldini e Leonardo.

CHIUNQUE AL POSTO DI GUARDIOLA ORA SAREBBE UN PIANO B Guardiola per la Nazionale è passato da essere una suggestione impossibile a un sogno concreto. Il problema è che se non dovesse arrivare, per tutti il prossimo CT sarebbe comunque un x.com

Guardiola diventa ct. Immaginatevi la scena. reddit

Italia, perché Maldini e Malagò stanno cercando di convicere Guardiola a diventare ctLa Federcalcio in pressing sul catalano perché si metta alla guida della nazionale nel prossimo quadriennio. Difficile, forse impossibile, ma la mossa ha un valore anche ... panorama.it

Guardiola CT dell’Italia LIVE, Pirlo resta l’alternativa. Roma svanisce Summerville, va all’Al Hilal per 80 milioni: le news di calciomercato di oggi in direttaCalciomercato in diretta, le news di oggi 21 luglio 2026 e le trattative live di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le squadre di Serie A ... fanpage.it