Thomas Tuchel è sotto scrutinio in Inghilterra dopo la sconfitta in semifinale contro l'Argentina, con particolare attenzione alla gestione tattica dopo aver ottenuto il vantaggio. Si è parlato di un possibile cambio di allenatore prima dei Mondiali 2026, con il nome di Guardiola come potenziale ct. Tuttavia, questa ipotesi non è stata confermata ufficialmente e la squadra attuale prosegue il percorso in vista delle prossime competizioni.

Thomas Tuchel nella bufera in Inghilterra dopo la sconfitta in semifinale contro l'Argentina e, in particolare, per la gestione tattica dopo il vantaggio. Mentre il tecnico tedesco ha confermato di voler proseguire come ct (nel contratto c'era una clausola di licenziamento a favore della Football Association ma solo in caso di mancato raggiungimento almeno dei quarti), la storia della nazionale inglese in questo mondiale avrebbe potuto essere molto diversa., Secondo The Athletic, infatti, nel 2024 la Federcalcio inglese aveva raggiunto un accordo verbale per avere Pep Guardiola come allenatore dei Tre Leoni. In seguito il tecnico spagnolo ha deciso di rinnovare col Manchester City, facendo virare la Federazione su Tuchel. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Inghilterra, che retroscena: doveva essere Guardiola il ct ai Mondiali 2026

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