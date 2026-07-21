Ciccio Graziani ha commentato la vittoria della Spagna in finale di Coppa del Mondo, criticando la gestione della squadra da parte dell'allenatore. In particolare, ha detto che l’allenatore ha fatto bene a piangere per come ha schierato la formazione, facendo riferimento alla prestazione di Yamal. Graziani ha espresso un giudizio severo sulla strategia messa in campo, evidenziando le scelte dell’allenatore durante la partita.

Ciccio Graziani ha commentato la vittoria della Spagna in finale di Coppa del Mondo. L'ex calciatore ha parlato della prestazione degli spagnoli e nello specifico di Yamal. Infine ha spostato la sua attenzione sulla sconfitta dell'Argentina, rivolgendogli un appunto in merito alle lacrime scaturite in conferenza stampa: "Mi è piaciuto il Mondiale. Abbiamo scoperto Capo Verde e altre realtà belle e interessanti. Credo che la FIFA abbia fatto uno spot mondiale fantastico per la divulgazione di questo sport. Per noi il calcio è sacro, guai a chi ce lo tocca. Alla fine è venuto un prodotto che a tanti non è piaciuto, i tempi non sono piaciuti neanche a me. 🔗 Leggi su Golssip.it

© Golssip.it - Graziani, stoccata a Scaloni: "Fai bene a piangere per come hai messo in campo la squadra..."

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