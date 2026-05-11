Si è messo a piangere! Pamela Genini la rivelazione su Francesco Dolci che cambia tutto

Nella vicenda che ha coinvolto la comunità bergamasca, si sono intensificati gli accertamenti dopo le rivelazioni su Francesco Dolci, che avrebbe avuto un ruolo nella vicenda. La morte di Pamela Genini, 29 anni, uccisa a Milano dall’ex compagno, ha attirato l’attenzione delle autorità e dell’opinione pubblica. La situazione si è complicata ulteriormente con le nuove dichiarazioni e gli sviluppi emersi nelle indagini.

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Continuano gli accertamenti sulla vicenda che ha sconvolto la comunità bergamasca e riacceso l’attenzione sul caso di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin. Al centro delle nuove indagini coordinate dalla Procura di Bergamo c’è la profanazione della tomba della giovane nel cimitero di Strozza, un episodio che ha aperto un nuovo fronte investigativo carico di interrogativi e tensioni. Nel registro degli indagati compare il nome di Francesco Dolci, amico molto vicino alla vittima, accusato di profanazione di tomba e sottrazione di parte di cadavere. L’uomo respinge però ogni accusa e sostiene di essere vittima di un complotto.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Si è messo a piangere!”. Pamela Genini, la rivelazione su Francesco Dolci che cambia tutto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Pamela Genini decapitata, svolta nelle indagini: la notizia su Francesco Dolci è appena arrivata Leggi anche: Morte Pamela Genini: Chi E’ Francesco Dolci E Che Lavoro Fa! Argomenti più discussi: Il cadavere di Pamela Genini profanato nel cimitero, indagato l'ex fidanzato Francesco Dolci; Pamela Genini, la lunga notte tra perquisizioni e ossessione per i media dell'ex Francesco Dolci; Pamela Genini, parla Francesco Dolci: Non prendo soldi per le interviste; Pamela Genini, tomba profanata: ex fidanzato indagato per vilipendio cadavere e furto. Lo so, non è facile per le famiglie imporsi e far curare un figlio. Lo so, è difficilissimo. Ma poi, quando accadono cose come questa della testa di Pamela Genini, c'è chi sa che si poteva evitare, e non ha fatto nulla. Francesco andava aiutato prima. #chilhavisto x.com Profanazione della tomba di Pamela Genini, perquisite fino a tarda notte le case di Dolci e dei genitori reddit Tomba profanata di Pamela Genini, cosa c'è nel cellulare di Francesco Dolci che i carabinieri non trovanoNel cellulare di Francesco Dolci, che i carabinieri non trovano, ci sarebbero i nomi di una banda criminale: le novità sulla tomba di Pamela Genini ... virgilio.it