I capigruppo di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati hanno annunciato l’avvio di una raccolta firme tra i parlamentari dei loro gruppi e tra chi desidera aderire, in seguito alla condanna di Mario Roggero. La proposta mira a ottenere un sostegno pubblico, anche se non è stato specificato un obiettivo preciso. La Lega, tuttavia, non ha ancora raccolto le firme dei propri rappresentanti parlamentari, nonostante l’annuncio ufficiale.

“Illustre ministro, alla luce della condanna inflitta a Mario Roggero i capigruppo di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati di Camera e Senato hanno avviato una raccolta firme di tutti i parlamentari dei propri gruppi ed aperta a tutti coloro che vorranno sotto scriverla”. Obiettivo: “Avviare l’istruttoria per la richiesta di grazia”. Era solo giovedì scorso e i capigruppo di maggioranza di Montecitorio Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia), Enrico Costa (Forza Italia), Riccardo Molinari (Lega) e Maurizio Lupi (Noi Moderati) avviavano una raccolta firme dei parlamentari per chiedere a Nordio di far partire la grazia per il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per un duplice omicidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Grazia per Roggero”, ma la Lega si “dimentica” di raccogliere le firme dei propri parlamentari

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