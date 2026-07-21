Grandine vento e alberi crollati Scuola scoperchiata a Lido Statale Romea chiusa per ore Allagamenti in varie strade
Due temporali si sono verificati intorno alle 5, causando più di ottanta interventi dei vigili del fuoco. Sono caduti oltre cento alberi, un tetto di una scuola è stato scoperchiato e diverse strade sono state allagate. La statale Romea è stata chiusa al traffico per alcune ore. Sono stati segnalati danni ai edifici e interruzioni alla viabilità in varie zone. Nessuna informazione su feriti o persone coinvolte.
Più di cento alberi caduti, il tetto di una scuola scoperchiato e strade allagate: sono oltre ottanta le chiamate ai vigili del fuoco arrivate per gli effetti dei due passaggi temporaleschi – piogge intense, grandine e raffiche di vento – che si sono verificati intorno alle 5.30 di ieri e poi intorno alle 9.40. La zona più colpita è quella a Nord della città, dove diversi alberi sono caduti sulle arterie principali della viabilità. La statale Romea, che collega Ravenna e Venezia, è stata chiusa al traffico all’altezza del chilometro 7 per diverse ore, anche lungo via Baiona sono caduti due alberi, che hanno consentito il passaggio solo a senso unico alternato, lo stesso è accaduto in via delle Valli, dove a cadere sono stati dei pini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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