Due temporali si sono verificati intorno alle 5, causando più di ottanta interventi dei vigili del fuoco. Sono caduti oltre cento alberi, un tetto di una scuola è stato scoperchiato e diverse strade sono state allagate. La statale Romea è stata chiusa al traffico per alcune ore. Sono stati segnalati danni ai edifici e interruzioni alla viabilità in varie zone. Nessuna informazione su feriti o persone coinvolte.

Più di cento alberi caduti, il tetto di una scuola scoperchiato e strade allagate: sono oltre ottanta le chiamate ai vigili del fuoco arrivate per gli effetti dei due passaggi temporaleschi – piogge intense, grandine e raffiche di vento – che si sono verificati intorno alle 5.30 di ieri e poi intorno alle 9.40. La zona più colpita è quella a Nord della città, dove diversi alberi sono caduti sulle arterie principali della viabilità. La statale Romea, che collega Ravenna e Venezia, è stata chiusa al traffico all’altezza del chilometro 7 per diverse ore, anche lungo via Baiona sono caduti due alberi, che hanno consentito il passaggio solo a senso unico alternato, lo stesso è accaduto in via delle Valli, dove a cadere sono stati dei pini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Ilrestodelcarlino.it - Grandine, vento e alberi crollati. Scuola scoperchiata a Lido. Statale Romea chiusa per ore. Allagamenti in varie strade

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Grandine e maltempo: alberi e coperture divelti dal vento, allagamenti e strade imbiancate. Novanta interventi dei vigili del fuocoNel Veneto, nel pomeriggio e nella sera di lunedì 11 maggio, una perturbazione improvvisa e intensa ha causato danni significativi.

Una scuola scoperchiata, crolli, allagamenti, alberi abbattuti: i danni dei temporaliIl maltempo in Lombardia e Milano ha provocato numerosi danni, tra cui una scuola scoperchiata, crolli, allagamenti e alberi abbattuti.

Temi più discussi: Grandine, vento e alberi crollati. Scuola scoperchiata a Lido. Statale Romea chiusa per ore. Allagamenti in varie strade; Caos maltempo, alberi sradicati finiscono in strada: arteria chiusa al traffico; Marina Romea in ginocchio per il maltempo: alberi caduti, grandine e Romea chiusa al traffico; Maltempo, prorogata l'allerta gialla a Ravenna: temporali intensi e rischio allagamenti anche martedì.

Grandine, vento e alberi crollati. Scuola scoperchiata a Lido. Statale Romea chiusa per ore. Allagamenti in varie stradePiù colpiti i lidi Nord con Marina Romea e viale dei Cedri sotto diversi centimetri d’acqua. Le raffiche hanno provocato il distacco della lamiera di copertura della media ‘Alighieri’. ilrestodelcarlino.it

Marina Romea in ginocchio per il maltempo: alberi caduti, grandine e Romea chiusa al trafficoIl maltempo è tornato a colpire con forza il Ravennate tra l’alba e la mattinata di oggi, con due distinti passaggi temporaleschi accompagnati da forti raffiche di vento, fulmini e tuoni che hanno ... ravennawebtv.it