Grandine vento e alberi crollati Scuola scoperchiata a Lido Statale Romea chiusa per ore Allagamenti in varie strade

Da ilrestodelcarlino.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due temporali si sono verificati intorno alle 5, causando più di ottanta interventi dei vigili del fuoco. Sono caduti oltre cento alberi, un tetto di una scuola è stato scoperchiato e diverse strade sono state allagate. La statale Romea è stata chiusa al traffico per alcune ore. Sono stati segnalati danni ai edifici e interruzioni alla viabilità in varie zone. Nessuna informazione su feriti o persone coinvolte.

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Più di cento alberi caduti, il tetto di una scuola scoperchiato e strade allagate: sono oltre ottanta le chiamate ai vigili del fuoco arrivate per gli effetti dei due passaggi temporaleschi – piogge intense, grandine e raffiche di vento – che si sono verificati intorno alle 5.30 di ieri e poi intorno alle 9.40. La zona più colpita è quella a Nord della città, dove diversi alberi sono caduti sulle arterie principali della viabilità. La statale Romea, che collega Ravenna e Venezia, è stata chiusa al traffico all’altezza del chilometro 7 per diverse ore, anche lungo via Baiona sono caduti due alberi, che hanno consentito il passaggio solo a senso unico alternato, lo stesso è accaduto in via delle Valli, dove a cadere sono stati dei pini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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