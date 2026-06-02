Una scuola scoperchiata crolli allagamenti alberi abbattuti | i danni dei temporali

Il maltempo in Lombardia e Milano ha provocato numerosi danni, tra cui una scuola scoperchiata, crolli, allagamenti e alberi abbattuti. I vigili del fuoco sono intervenuti in tutta la regione per gestire le emergenze causate dai temporali. Centinaia di interventi sono stati effettuati per mettere in sicurezza aree colpite e rimuovere ostacoli. La situazione rimane critica in alcune zone a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Il maltempo si è abbattuto sulla Lombardia e Milano causando centinaia di interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione. Le intense precipitazioni e le forti raffiche di vento hanno provocato allagamenti, danni strutturali, alberi abbattuti e dissesti in numerose province lombarde.Un'altra. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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