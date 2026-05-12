Nel Veneto, nel pomeriggio e nella sera di lunedì 11 maggio, una perturbazione improvvisa e intensa ha causato danni significativi. Il vento ha divelto alberi e coperture, mentre le forti piogge hanno provocato allagamenti e strade imbiancate di grandine. I vigili del fuoco sono intervenuti in circa novanta occasioni per gestire gli interventi legati a questa ondata di maltempo.

VENETO - Una perturbazione rapidissima ma molto violenta ha attraversato nel pomeriggio e nella serata di lunedì 11 maggio il Veneto, lasciando dietro di sé una scia di danni che preoccupa residenti e associazioni di categoria. La grandine si è abbattuta con particolare intensità sulle province di Treviso e Venezia ma anche sul Padovano, in particolare su un asse che va da Cessalto a Pramaggiore, per poi colpire duramente i comuni di Gruaro e Teglio Veneto ma anche Treviso e San Biagio di Callalta. In pochi minuti le strade si sono trasformate in distese bianche, con chicchi di ghiaccio di dimensioni tali da mettere a dura prova le carrozzerie delle auto e gli infissi delle abitazioni.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Grandine e maltempo: alberi e coperture divelti dal vento, allagamenti e strade imbiancate. Novanta interventi dei vigili del fuoco

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