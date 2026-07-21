Un temporale si è abbattuto nel pomeriggio del 21 luglio sulla zona montana e pedemontana di una provincia del Nord Italia, causando danni e segnalazioni di maltempo. In alcune aree, grandine grande come uova ha colpito il Polesine, mentre a Belluno e Vicenza sono state imbiancate le strade. A Longarone sono stati registrati 40 millimetri di pioggia in un’ora.

Ondata di maltempo sul Pordenonese, prime segnalazioni di danni. Un forte temporale si è abbattuto poco dopo le 17 di oggi - 21 luglio - sulla fascia montana e pedemontana della provincia. Colpiti in particolare i comuni delle terre alte (il temporale è entrato nella Destra Tagliamento) e la pedemontana. Si segnalano alberi caduti ad Aviano. Una pianta, in particolare, ostruisce la strada e causa la chiusura al traffico di via Wassermann. Grandine grande come uova a Rovigo Il maltempo ha provocato disagi sulla circolazione anche in Polesine: a Rovigo, infatti, una violenta grandinata ha colpito il territorio in mattinata. Non semplici chicchi: la dimensione del ghiaccio, questa volta, era paragonabile a quella di un uovo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Grandine grande come uova in Polesine, strade imbiancate a Belluno e Vicenza: caduti 40 millimetri di acqua in un'ora a Longarone

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