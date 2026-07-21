grandine grande come uova in polesine downburst nel veneziano e strade imbiancate a belluno e vicenza maltempo su tutto il territorio

Grandine grande come uova si è abbattuta nel Polesine, causando danni a veicoli e strutture. Nel Veneziano si è verificato un downburst che ha abbattuto alberi e provocato interruzioni alla rete elettrica. A Belluno e Vicenza le strade sono state imbiancate dalla pioggia intensa. Sul Pordenonese, un temporale si è scatenato poco dopo le 17, interessando la zona montana e pedemontana, con segnalazioni di danni e disagi.

Ondata di maltempo sul Pordenonese, prime segnalazioni di danni. Un forte temporale si è abbattuto poco dopo le 17 di oggi - 21 luglio - sulla fascia montana e pedemontana della provincia. Colpiti in particolare i comuni delle terre alte (il temporale è entrato nella Destra Tagliamento) e la pedemontana. Si segnalano alberi caduti ad Aviano. Una pianta, in particolare, ostruisce la strada e causa la chiusura al traffico di via Wassermann. Grandine grande come uova a Rovigo Il maltempo ha provocato disagi sulla circolazione anche in Polesine: a Rovigo, infatti, una violenta grandinata ha colpito il territorio in mattinata. Non semplici chicchi: la dimensione del ghiaccio, questa volta, era paragonabile a quella di un uovo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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