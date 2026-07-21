Grandine gigantesca in Abruzzo | chicchi fino a 10 centimetri devastano il Teramano

Da thesocialpost.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una violenta grandinata ha colpito il Teramano in Abruzzo, con chicchi che hanno raggiunto i 10 centimetri di diametro. Il temporale intenso ha causato danni alle colture e alle coperture dei tetti. Numerose strade sono state allagate e alcune aree sono rimaste senza corrente. La grandine ha interessato anche zone rurali e centri abitati, provocando danni materiali diffusi. Nessuna notizia di feriti o incidenti gravi finora.

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Una violenta ondata di maltempo ha colpito l’Abruzzo, dove un intenso temporale si è abbattuto sulla provincia di Teramo accompagnato da una grandinata eccezionale. Le zone più colpite sono quelle comprese tra Bellante e San Nicolò a Tordino, dove sono stati segnalati chicchi di grandine fino a 10 centimetri di diametro, dimensioni estremamente rare e in grado di provocare danni significativi. Numerose automobili hanno riportato parabrezza lesionati e carrozzerie ammaccate a causa della violenza dell’impatto. Chicchi enormi e parabrezza distrutti. Le immagini arrivate dalle aree interessate mostrano gli effetti della grandinata. Diversi veicoli sono stati colpiti dai grossi chicchi di ghiaccio, che hanno provocato profonde fratture sui parabrezza e danni alle superfici esterne delle automobili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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