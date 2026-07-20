Bologna, 20 luglio 2026 – Un’altra giornata di devastazioni. Il maltempo che si sta alternando al caldo torrido di questo luglio giunto quasi all’ultimo atto ha colpito ancora dopo la grandinata da record che si era abbattuta l’altra notte nella Bassa ferrarese. Le zone più colpite del nubifragio con grandine, vento e pioggia – che si è scatenato tra la notte e la mattina di oggi – stavolta sono state la provincia di Modena e quella di Reggio Emilia. Oltre ovviamente ancora a quella di Ferrara e di Bologna. D’altronde Arpae e la Protezione civile avevano emanato un’allerta meteo proprio per la giornata di oggi, lunedì 20 luglio. Una caratteristica comune a questo fenomeno sono gli enormi chicchi di grandine che si sono abbattuti sul terreno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nubifragio con grandine si abbatte oggi sull’Emilia Romagna: “Sembrava un bombardamento”. La diretta

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Maltempo, violento downburst si abbatte sul Piemonte: gli alberi piegati da nubifragio e tempeste...

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Temi più discussi: Nubifragi e venti a 125 km/h in Emilia Romagna: un morto nel Modenese. Black out, evacuati e linee ferroviarie interrotte; Maltempo in Emilia-Romagna, nubifragi e raffiche di vento oltre 100 km orari: un morto in auto a Bomporto; Meteo Emilia Romagna - Nuovi forti temporali e calo termico nei prossimi giorni; Violenta grandinata sul Ferrarese, caduti chicchi fino a 9 centimetri. Nuova allerta temporali.

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