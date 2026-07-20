Nubifragio e violenta grandinata in Emilia Romagna | Chicchi grandi come albicocche sembrava un bombardamento

Un violento nubifragio con grandine ha colpito l’Emilia-Romagna, soprattutto nelle province di Piacenza e Reggio Emilia. La grandine, di dimensioni simili a un’albicocca, ha causato danni alle automobili e alle coperture dei tetti. Le strade sono rimaste allagate e si sono verificati blackout in alcune zone. La pioggia intensa ha durato diversi minuti, accompagnata da tuoni e fulmini.

Violenta tempesta di grandine si è abbattuta sull'Emilia-Romagna, in particolare Piacenza e Reggio, dove sono caduti chicchi di dimensioni paragonabili a un'albicocca. Crollo delle temperature e nuova allerta meteo prevista per domani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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«MEZZORA DI GRANDINE HA DISTRUTTO TUTTO: QUESTA E LA VITA DEI CONTADINI» | 01/06/2026

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