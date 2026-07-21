Le immagini dei tetti danneggiati dalle recenti grandinate nel nord Italia sono circolate sui social e sui media locali. Le tempeste di grandine hanno colpito duramente le strutture, causando danni agli impianti fotovoltaici installati sui tetti. Il presidente di Italia Solare ha dichiarato che la resistenza degli impianti è garantita, anche se eventi eccezionali come queste grandinate possono comunque verificarsi.

Le immagini dei tetti devastati dalle ultime tempeste di grandine che hanno colpito il nord Italia hanno riacceso il dibattito sulla vulnerabilità delle nostre case di fronte agli effetti degli eventi atmosferici più importanti. Tra le realtà più esposte figurano, inevitabilmente, gli impianti fotovoltaici. Sistemi che, paradossalmente, rappresentano proprio un antidoto a quel cambiamento climatico che pare essere così fuori controllo. Un problema non di poco conto se pensiamo che oggi, in Italia, sono presenti oltre 2.25 milioni di impianti fotovoltaici, di cui il 94% di carattere residenziale. Per capire quale sia il reale stato di salute... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Grandinate e impianti fotovoltaici, il presidente di Italia Solare: "Resistenza garantita, ma i fenomeni eccezionali possono capitare"

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