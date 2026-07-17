Il Comune ha espresso un rifiuto netto all’ipotesi di installare un campo agrivoltaico di 15 ettari nelle campagne di Solaro, definendolo un “ecomostro fotovoltaico”. La Giunta di centrosinistra si è schierata compatta contro questa proposta, opponendosi alle modifiche pianificate.

Barricate del Comune contro l’ipotesi di un campo “agrivoltaico“ nelle campagne di Solaro. La Giunta di centrosinistra si schiera compatta contro quello che definisce uno "sterminato ecomostro fotovoltaico". Nel mirino c’è il progetto presentato da un operatore privato per la realizzazione di un campo agrivoltaico in via Delle Mavane, nella fascia agricola a sud del paese, vicino ai confini con Cesate e Caronno Pertusella. Una comunicazione inviata dalla Città Metropolitana di Milano lo scorso 21 maggio descrive l’intervento: 15 ettari di estensione, 17.500 pannelli solari da installare e una potenza totale stimata in 18,21 gigawatt annui. Una produzione capace di alimentare tra le 6 e le 7mila abitazioni, ma che secondo la Giunta solarese avrebbe costi ambientali inaccettabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il campo solare diventa ’ecomostro’. Quindici ettari di pannelli fotovoltaici. Dalla Giunta Moretti un no secco

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