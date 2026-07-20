Martina Colombari ha condiviso su Instagram un episodio domestico inaspettato, che ha coinvolto un piccolo imprevisto nella sua casa. La ex Miss Italia ha deciso di rendere pubblico l’accaduto, senza fornire dettagli specifici, ma evidenziando che anche le persone note possono trovarsi in situazioni simili a quelle di tutti i giorni. La pubblicazione si inserisce in un contesto di condivisione di momenti personali con i follower.

. Lo sa bene Martina Colombari, protagonista di una disavventura casalinga che ha subito voluto condividere con i propri follower attraverso una breve storia sul suo profilo Instagram. La showgirl e attrice, 51 anni, si è immortalata in un video mentre tiene premuto un sacchetto di ghiaccio sulla fronte, rivelando un vistoso arrossamento causato da una distrazione avvenuta mentre si trovava in cucina. Con la sua consueta ironia e un pizzico di rassegnazione, l’attrice ha spiegato la dinamica dell’accaduto ai propri fan. Martina Colombari e la coppia: i consigli per far durare una relazione. guarda le foto L’incidente domestico di Martina Colombari: cos’è successo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - I piccoli imprevisti tra le mura domestiche possono capitare a chiunque, persino alle ex Miss Italia

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